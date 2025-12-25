Stankovic nel mirino dell'Arsenal. L'Inter si tutela con la recompra
L’Arsenal ha messo nel mirino Aleksandar Stanković. Secondo quanto riportato da L’Interista, il club londinese sta monitorando con attenzione le prestazioni del centrocampista classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal settore giovanile nerazzurro. Al momento, però, i Gunners appaiono ben coperti in mezzo al campo e un eventuale affondo non sembra imminente.
Il cartellino del giovane talento viene valutato oltre i 23 milioni di euro, cifra che non spaventa l’Arsenal, impegnato da tempo in una strategia orientata alla costruzione di una squadra giovane e sostenibile nel lungo periodo. Stanković, dal canto suo, guarderebbe con grande interesse alla possibilità di approdare in Premier League e di vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi al mondo.
L’Inter mantiene il controllo: clausola già fissata
Nel contratto del centrocampista è però presente una clausola di riacquisto a favore dell’Inter che potrebbe rivelarsi decisiva. I nerazzurri potranno riportarlo a Milano nell’estate 2026 per 23 milioni di euro, cifra che salirà a 25 milioni nel 2027. In caso di esercizio della clausola, l’eventuale nuovo club non avrebbe possibilità di opporsi al ritorno del giocatore alla base.
Una tutela importante per l’Inter, che continua a considerare Stanković un patrimonio tecnico su cui poter contare in futuro, anche a distanza di qualche stagione.