La Premier può far schizzare il prezzo di Stankovic alle stelle. La metà andrebbe all'Inter

Lo scenario intorno al futuro di Aleksandar Stankovic si fa sempre più complesso. Il Borussia Dortmund, che nelle scorse settimane aveva mostrato interesse, sembra ormai fuori dai giochi, ma l’Inter deve ora fare i conti con una concorrenza ben più insidiosa. Dalla Premier League, infatti, arrivano segnali concreti di attenzione da parte di Chelsea e Arsenal, pronti a inserirsi nella corsa al centrocampista serbo, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia del Club Brugge. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, entrambi i club inglesi avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, manifestando la volontà di anticipare le mosse nerazzurre.

L’Inter, dal canto suo, resta ferma sulla linea tracciata da tempo: riportare Stankovic a Milano sfruttando la clausola di recompra fissata a 23 milioni di euro. Una decisione che la dirigenza considera strategica, alla luce della crescita del giocatore e del rendimento mostrato in Belgio. Tuttavia, qualora il club di viale della Liberazione decidesse di non esercitare questa opzione, il Brugge sarebbe libero di negoziare la cessione con altri acquirenti.

In questo caso entrerebbe in gioco un’altra clausola inserita nell’accordo tra le parti: il 50% della plusvalenza derivante da una futura vendita spetterebbe comunque all’Inter. Un dettaglio tutt’altro che secondario. Un incastro contrattuale che rende il dossier particolarmente delicato e che costringerà l’Inter a una scelta ponderata nelle prossime settimane, tra valorizzazione tecnica e ritorno economico.