Focus TMW Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è il Milan, squadra che ieri sera nell'ultima gara del 14esimo turno di Serie A ha vinto 3-2 in rimonta sul campo del Torino. Proprio i granata di Baroni sono al momento il fanalino di coda di questa speciale graduatoria insieme alla Fiorentina: due punti conquistati negli ultimi cinque turni.

Tornano al podio, al secondo posto c'è l'Inter di Cristian Chivu che sabato ha spazzato via il Como con un secco 4-0. Più sorprendete il terzo posto, oggi occupato dal Genoa di De Rossi: tre vittorie e due pareggi per i rossoblù nelle ultime cinque partite. Poi al quarto posto a quota dieci punti ci sono Bologna e Napoli. La classifica dello stato di forma sottolinea poi il primo momento complicato della stagione per la Roma di Gian Piero Gasperini: tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque gare. Male anche l'Atalanta, appena sopra le ultime classificate con un successo e quattro gare perse. Di seguito il dato squadra per squadra.

Milan 13 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato

Inter 12 punti

Genoa 11 punti

Bologna 10 punti

Napoli 10 punti

Como 8 punti

Juventus 8 punti

Sassuolo 7 punti

Lazio 7 punti

Parma 7 punti

Lecce 7 punti

Roma 6 punti

Cremonese 6 punti

Udinese 6 punti

Pisa 5 punti

Cagliari 5 punti

Hellas Verona 4 punti

Atalanta 3 punti

Fiorentina 2 punti

Torino 2 punti