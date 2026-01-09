Roma, entro il weekend l'ok definitivo per Bove al Watford. Pronto lo sbarco in Inghilterra
Si definirà durante questo fine settimana il via alla nuova vita, calcistica e umana, di Edoardo Bove. Il centrocampista risolverà il proprio contratto con la Roma per poi firmare con il Watford, club militante in Championship, seconda divisione del campionato inglese di proprietà della famiglia Pozzo (la stessa dell'Udinese).
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i dettagli dell'operazione verranno ultimati, come detto, nel corso del weekend e già a partire dalla prossima settimana si unirà agli Hornets del tecnico spagnolo Javi Gracia.
Per il classe 2002, dunque, si prospetta un ritorno in campo ad oltre un anno di distanza da quel 1 dicembre 2025 quando al 16' di Fiorentina-Inter collasso sul prato del 'Franchi' colpito da arresto cardiaco.