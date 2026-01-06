Empoli, subito sfida da ex per il Ds Stefanelli: "Un rammarico non aver centrato la B col Cesena"

È stato presentato nella giornata di ieri il nuovo Direttore Sportivo dell'Empoli, Stefano Stefanelli, che succede all'esonerato Roberto Gemmi e curerà il mercato della formazione azzurra in questo lungo mese di trattative, che terminerà poi alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.

Ironia della sorte, la prima gara ufficiale da Ds, Stefanelli la vivrà contro una sua ex squadra, il Cesena, e anche di questo il dirigente dei toscani ha parlato nella conferenza di ieri: "Le gare sono sempre cariche di emozioni, ma dopo sei mesi che sono stato a casa non vedo l’ora che inizi la prossima. Pesaro e Pistoia sono state la mia introduzione in questo mondo e mi hanno permesso di formarmi, a Carpi ho vissuto un calcio sano e concreto, mentre Napoli e Juventus sono mondi a sé che mi hanno aperto al network internazionale. Cesena una piazza di tradizione dove mi è spiaciuto non conquistare la promozione, mentre il Pisa è un grande club con una proprietà importante”.

Ricordiamo intanto che la partita tra la formazione romagnola e i toscani si giocherà sabato 10 gennaio alle ore 19:30, presso l'impianto cesenate 'Orogel Stadium - Dino Manuzzi'; sarà l'ultima del girone di andata, 19ª del campionato.