Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski

"Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". E' arrivato l'atteso report riguardante il capitano dell'Inter Lautaro Martinez dopo l'infortunio accusato in Norvegia durante la sfida persa col Bodo/Glimt. L'argentino sarà rivalutato la prossima settimana per delineare la precisa entità dello stop e i tempi di rientro, ma intanto l'Inter dovrà trovare gol e risorse dagli altri componenti dell'attacco.

Il Toro lo scorso anno aveva sorpreso tutti recuperando da un affaticamento muscolare a tempo di record prima della semifinale di andata di Champions League col Barcellona, ma oggi il caso sembra essere molto diverso. Vista la specificità del muscolo coinvolto, l'idea dell'Inter è quella di procedere con cautela, col giocatore che dovrebbe stare fuori dalle 3 alle 4 settimane, perdendo così oltre al ritorno col Bodo/Glimt di San Siro fra le altre anche il derby contro il Milan del prossimo 8 marzo.

Dalla seduta alla Pinetina prima del Lecce sono arrivate però anche indicazioni positive per Cristian Chivu, soprattutto per quel che riguarda quel centrocampo orfano degli squalificati Barella e Calhanoglu. Alla seduta col gruppo hanno partecipato anche Piotr Zielinski e Davide Frattesi, giocatori quindi recuperati per la trasferta in Salento e seri candidati per una maglia dall'inizio.