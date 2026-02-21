Serie B, Mantova-Sampdoria: Modesto vuole risalire la china e abbandonare le zone infime

Ventiseiesima giornata del campionato di Serie B apertasi ieri con il match tra Frosinone ed Empoli e che proseguirà oggi con i numerosi impegni, uno dei quali allo Danilo Martelli dove a far visita al Mantova c'è la Sampdoria di mister Gregucci.

COME ARRIVA IL MANTOVA

I biancorossi arrivano alla sfida con due sconfitte pesanti sul groppone, vedendosi scivolare in diciassettesima posizione, nel gradi più basso dei playout. Un solo punto di distanza rispetto alla retrocessione diretta; due, invece, le lunghezze che sistemerebbero i lombardi fuori dalle zone calde. Già da oggi i ragazzi di Francesco Modesto potrebbero risalire la china e replicando quando di buono fatto vedere nella gara d'andata con Possanzini, espugnando Marassi nel finale con la rete di Ruocco.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

La Sampdoria, invece, si presenta alla sfida con l'entusiasmo a mille avendo vinti tre delle ultime quattro partite e non perdendo addirittura dal dieci gennaio sul campo dell'Avellino. Gregucci riabbraccia Depaoli ed Esposito, ancora ai box Mattia Viti. Oltre agli uomini e ai punti racimolati nell'ultimo periodo, al Martelli vi sarà un esodo di tifosi blucerchiati a caricare la propria squadra. Sold out nel settore ospite per una cornice di pubblico sempre calorosa e in massa, vero e proprio dodicesimo uomo.