Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?

La 26^ giornata si apre con un 3-0 senza appello maturato al Mapei tra il Sassuolo e l'Hellas Verona. Tutto troppo facile per la squadra di Fabio Grosso, che apre e chiude i conti in appena 4 minuti con il secondo gol consecutivo di Pinamonti e il raddoppio di Berardi, che nella ripresa realizza la doppietta personale superando nella classifica all time dei marcatori due leggende rossonere come Shevchenko e Rivera e raggiungendo a quota 129 gol Lautaro Martinez e Bettega.

Con questo successo il Sassuolo supera Bologna e Lazio e sale all'ottavo posto, terza miglior partenza dopo 26 gare per gli emiliani. Il Verona, invece, resta all'ultimo posto: è già finita per la squadra di Sammarco?

Questa la classifica aggiornata

Inter – 61 punti (25 partite giocate)

Milan – 54 punti (25)

Napoli – 50 punti (25)

Roma – 47 punti (25)

Juventus – 46 punti (25)

Como – 42 punti (25)

Atalanta – 42 punti (25)

Sassuolo – 35 punti (26)

Bologna – 33 punti (25)

Lazio – 33 punti (25)

Udinese – 32 punti (25)

Parma – 29 punti (25)

Cagliari – 28 punti (25)

Torino – 27 punti (25)

Genoa – 24 punti (25)

Cremonese – 24 punti (25)

Lecce – 24 punti (25)

Fiorentina – 21 punti (25)

Pisa – 15 punti (25)

Hellas Verona – 15 punti (26)