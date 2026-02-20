Inter, Akanji racconta il trasferimento: "Il City si trovò con 6 centrali. L'addio fu stressante"

Manuel Akanji si è raccontato ai microfoni dell’emittente svizzera SRF. Il difensore dell’Inter ha affrontato i temi del suo passaggio in nerazzurro, della pressione del calcio di alto livello e delle ambizioni della Svizzera ai prossimi Mondiali. Arrivato in prestito in autunno, Akanji ammette che l’ambientamento non è stato immediato: “Adesso sì. All'inizio era stressante perché tutto accadeva all'ultimo minuto”. Un trasferimento chiuso nelle ultime ore di mercato può mettere in difficoltà chiunque, ma per lui la priorità è sempre stata la famiglia: “Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo”.

Il tema personale si intreccia inevitabilmente con quello professionale: "Se mi sento in colpa per i sacrifici richiesti ai miei cari? Un po'. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre". E sul ruolo spesso invisibile delle compagne nei trasferimenti non ha dubbi: "Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente".

Il suo approdo all’Inter ha sorpreso molti. Akanji spiega come sono andate le cose: "Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all'inizio della stagione, ho valutato le mie opzioni con il mio agente. I club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori, ma non sempre la offrono loro stessi. Pertanto, a volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non sempre vengono comprese da chi è esterno al club". Essere all’Inter ma restare di proprietà del City può creare dubbi? Non per Akanji che ha aggiunto: "No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull'Inter"

Difensore moderno, spesso descritto come giocatore di grande intelligenza tattica, Akanji crede che la lettura del gioco si possa allenare: "Sì. Riguardo sempre le mie partite per imparare dai miei errori. Almeno ci provo. Certo, non so tutto. Le tue competenze matematiche sono ben note. Molte persone associano il calcolo mentale all'intelligenza, ma essere intelligenti significa molto di più"-

Guardando indietro, al ragazzo che sognava di diventare professionista, confessa: "Diventare un calciatore professionista era il mio sogno. Ci credevo e sono felice e orgoglioso di essere arrivato fin qui. Ma ci è voluto il sostegno della mia famiglia I miei genitori mi hanno instillato il rispetto per gli altri e l'orgoglio per me stesso".

Lo sguardo si sposta poi sulla Nazionale. Dove può arrivare la Svizzera ai Mondiali? “Speriamo più degli ottavi di finale. Richieste di boiottaggio? Non sono particolarmente coinvolto sulle faccende politiche. Ma una cosa è chiara: tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro origine o dal loro aspetto. Spero che i nuovi tifosi non abbiano problemi".

Infine, uno sguardo più intimo. Sul braccio porta tatuata una frase significativa: “Da giovane giocatore, mi sono rotto il legamento crociato anteriore e alcuni dubitavano del mio ritorno. Ma ero sempre convinto che sarei tornato ancora più forte, ed è esattamente quello che è successo. Il tatuaggio risale a quel periodo".