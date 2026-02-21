Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Maldini deve trovare il gol: Sarri lo conferma anche a Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30
Lorenzo Beccarisi

Dalla ricerca della continuità a quella del gol. Si era presentato a Roma un mese fa con la volontà di trovare quella fiducia e quella continuità che non era riuscito a trovare a Bergamo Daniel Maldini. Fiducia espressa a parole dal direttore sportivo Angelo Fabiani e testimoniata coi fatti da Maurizio Sarri, che lo ha sempre impiegato dal primo minuto al centro dell’attacco. Lo farà anche questa sera a Cagliari, dove Maldini va a caccia del primo gol in maglia biancoceleste. Qualche guizzo c’è stato, ma i numeri sono impietosi. Cinque presenze da titolare, appena due tiri in porta ed entrambi sugli sviluppi di calci piazzati. Troppo poco per chi da un mese è diventato di fatto il centravanti titolare della Lazio. Doveva trovare continuità, deve adattarsi al nuovo ruolo, ma adesso Maldini ha soprattutto bisogno di trovare il gol.

Lazio, i dubbi di Sarri per Cagliari

Tra dubbi e tentazioni Maurizio Sarri a Cagliari va a caccia di una vittoria che lontano dall’Olimpico manca da un mese. Dubbi che iniziano in difesa, dove solo Marusic e Romagnoli sono sicuri di una maglia da titolare. Al centro non ci sarà Mario Gila, con Provstgaard avanti nel ballottaggio con Patric per sostituire l’ex Real Madrid. A sinistra Tavares è avanti su Pellegrini, anche se potrebbe spuntarla l’ex di serata. A centrocampo Basic ha recuperato, ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Saranno Dele-Bashiru e Taylor a scortare uno tra Cataldi e Rovella, con quest’ultimo che insidia l’ex Fiorentina in regia. Un altro recupero importante è quello di Mattia Zaccagni, con Sarri che è tentato dall’ipotesi rientro dal primo minuto, ma difficilmente si rischierà. L’altra tentazione è il giovane polacco Przyborek, che si sta muovendo bene a Formello da esterno, anche se Noslin è avanti nel ballottaggio. Pochi dubbi sugli altri due elementi che completeranno il tridente, con Maldini al centro e Isaksen sulla destra.

