Serie B, Cesena-Spezia, due squadre in difficoltà con un obiettivo comune: tornare a fare punti

La 26ª giornata di Serie B porta all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi il confronto tra Cesena e Spezia, in programma sabato 21 febbraio con fischio d'inizio alle 17:15. Le due squadre si presentano all'appuntamento in un momento di forma negativa: i bianconeri romagnoli e gli aquilotti liguri condividono nel 2026 un rendimento insufficiente, con una media punti che avvicina entrambe alle zone più pericolose della classifica.

COME ARRIVA IL CESENA - Il Cesena occupa l'8° posto con 37 punti dopo 25 giornate, ma il recente ciclo di risultati negativi ha riacceso le preoccupazioni nell'ambiente bianconero. La squadra di Michele Mignani ha raccolto solo 2 vittorie nelle ultime 8 partite di campionato, incassando due sconfitte consecutive contro la Virtus Entella (1-3) e il Venezia (0-4). Il tecnico ha individuato nei gol subiti su palla inattiva e calci d'angolo uno dei nodi principali da sciogliere: "Abbiamo preso tanti gol, è vero, anche su calcio d'angolo e da palla inattiva. Non dipende dal modulo, ma dal mettere i giocatori nelle condizioni di difendere nella maniera giusta." Sul fronte delle assenze, Zaro salterà il match per squalifica — al suo posto dovrebbe essere schierato Piacentini — mentre Castrovilli rimane indisponibile per infortunio. Tra le buone notizie, Francesconi torna a disposizione e Shpendi con Olivieri rientrano dopo i rispettivi stop: "Son sani e giovani, non è un allenamento in meno o in più che cambia la loro condizione", ha dichiarato Mignani. Il Cesena vanta al Manuzzi un rendimento storico positivo contro gli aquilotti: in 8 sfide interne di Serie B, i romagnoli sono rimasti imbattuti in 7 occasioni, con la porta inviolata nelle ultime tre gare casalinghe disputate tra le due squadre.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia occupa il terzultimo posto in classifica con 22 punti, una posizione che corrisponde alla retrocessione diretta in Serie C. La guida tecnica è affidata a Roberto Donadoni, confermato dalla società nonostante la contestazione del pubblico e il concreto rischio di esonero nelle ore precedenti alla sfida. In 14 partite sotto la sua gestione, la squadra ligure ha totalizzato 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con una media di 1,07 punti a gara che non segna un miglioramento decisivo rispetto alla precedente gestione. Dall'inizio del 2026, il rendimento è peggiorato ulteriormente: 5 punti in 7 partite con una media di 0,71 a gara. Sul piano offensivo, lo Spezia registra il peggior dato realizzativo del campionato nel 2026 con 20 gol all'attivo in 25 giornate, una cifra condivisa soltanto con il Bari. L'unica nota positiva del mercato invernale è rappresentata dal giovane Romano, indicato come il contributo più evidente tra i nuovi innesti. Donadoni ha respinto pubblicamente l'ipotesi di dimissioni e ha fissato la priorità: "Non ho assolutamente pensato di dimettermi. Non voglio parlare di retrocessione, nemmeno accennarla: voglio concentrarmi per far vincere la squadra." Il tecnico cerca a Cesena la svolta di un 2026 fin qui avaro di soddisfazioni, consapevole che un nuovo passo falso renderebbe ancora più critica la posizione degli aquilotti in classifica.