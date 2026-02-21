Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A

La 26^ giornata si apre con un 3-0 senza appello maturato al Mapei tra il Sassuolo e l'Hellas Verona. Tutto troppo facile per la squadra di Fabio Grosso, che apre e chiude i conti in appena 4 minuti con il secondo gol consecutivo di Pinamonti e il raddoppio di Berardi, che nella ripresa realizza la doppietta personale superando nella classifica all time dei marcatori due leggende rossonere come Shevchenko e Rivera e raggiungendo a quota 129 gol Lautaro Martinez e Bettega.

Con questo successo il Sassuolo supera Bologna e Lazio e sale all'ottavo posto, terza miglior partenza dopo 26 gare per gli emiliani. Il Verona, invece, resta all'ultimo posto: è già finita per la squadra di Sammarco?

Sabato la Serie A propone Juventus-Como alle 15, poi Lecce-Inter alle 18 e Cagliari-Lazio alle 20.45: snodi importanti sia per la corsa all'Europa che per lo Scudetto.

Questa la classifica aggiornata

Inter – 61 punti (25 partite giocate)

Milan – 54 punti (25)

Napoli – 50 punti (25)

Roma – 47 punti (25)

Juventus – 46 punti (25)

Como – 42 punti (25)

Atalanta – 42 punti (25)

Sassuolo – 35 punti (26)

Bologna – 33 punti (25)

Lazio – 33 punti (25)

Udinese – 32 punti (25)

Parma – 29 punti (25)

Cagliari – 28 punti (25)

Torino – 27 punti (25)

Genoa – 24 punti (25)

Cremonese – 24 punti (25)

Lecce – 24 punti (25)

Fiorentina – 21 punti (25)

Pisa – 15 punti (25)

Hellas Verona – 15 punti (26)