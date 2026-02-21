Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia di riscatto.

Il sipario su questo sabato di Serie B calerà ufficialmente allo Stadio dei Marmi, teatro del posticipo serale tra Carrarese e Monza. Una sfida delicata, capace di generare scossoni tanto nelle zone nobili della classifica quanto a ridosso del perimetro playoff. Gli apuani si presentano all'appuntamento col fiato corto, reduci da due passi falsi consecutivi che hanno fatto scivolare l'ottavo posto a qualche lunghezza di troppo. Del tutto opposto lo stato d'animo dei brianzoli: la squadra allenata da Paolo Bianco ha ripreso a correre forte, infilando sei risultati utili consecutivi. Se è vero che nel match d'andata, il Monza, aveva travolto i toscani con un perentorio 4-1, la gara di ritorno promette un copione differente. Davanti al proprio pubblico e in un impianto rinnovato, la Carrarese cercherà di ribaltare i pronostici, tentando di fermare una delle corazzate più in forma del campionato per riaccendere la corsa verso gli spareggi promozione

Come arriva la Carrarese: fin qui, il cammino dei giallazzurri nel campionato cadetto può essere definito un manifesto di solidità ed equilibrio. La compagine apuana sta conducendo una stagione estremamente concreta, consolidandosi in una zona di classifica che non solo garantisce una meritata tranquillità, ma che autorizza anche a coltivare ambizioni più nobili. A soffiare sulle vele dell’entusiasmo è arrivata, proprio nelle scorse settimane, la notizia del fresco rinnovo contrattuale per Antonio Calabro: l’allenatore, già elevato al rango di eroe dopo la storica cavalcata promozione di due anni fa, ha legato il suo futuro al club fino al 2027, blindando un progetto tecnico che sta dando frutti insperati. In vista del delicato match contro il Monza, il fattore campo giocherà un ruolo cruciale. Lo Stadio dei Marmi, recentemente potenziato con l’inaugurazione della nuova Curva Nord, si è trasformato in un vero e proprio fortino: è tra le mura amiche, infatti, che i toscani hanno costruito la propria fortuna. Contro un'avversaria ostica e qualitativamente superiore come quella brianzola, la Carrarese punterà tutto sulla spinta del proprio pubblico.

Come arriva il Monza: Dopo una falsa partenza nel nuovo anno, segnato dalla battuta d’arresto esterna sul campo dell’Entella, la compagine di Paolo Bianco ha saputo voltare pagina con una reazione da grande squadra. Da quel passo falso, i biancorossi hanno inanellato una marcia trionfale fatta di sei risultati utili consecutivi, una striscia positiva che ha ridato fiato alle ambizioni di promozione diretta, rilanciando il Monza nel cuore pulsante della lotta per il titolo. A questo punto del campionato i cali di tensione sono un lusso che nessuno può permettersi, la vetta della classifica è racchiusa in pochi punti, con il Venezia distante appena due lunghezze ed il Palermo pronto ad approfittarne ad ogni minima esitazione, la trasferta a Carrara assume i contorni di un autentico esame di maturità per le ambizioni brianzole.