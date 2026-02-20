Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Una vittoria interna e un pareggio a reti inviolate: sono questi i risultati dei due anticipi della 28ª giornata del campionato di Serie C appena andati in archivio.
A conquistare i tre punti, per quanto riguarda il Girone C, è l'Audace Cerignola che supera 2-1 il Casarano, in uno dei tanti derby pugliesi del raggruppamento del Sud Italia, portandosi a quota 42 punti. In piena zona playoff.
Il pareggio per 0-0 è, invece, quello fra Pianese e Guidonia Montecelio nel Gruppo B. per i toscani, oggi quinta forza del campionato, sale a tre il numero di risultati utili consecutivi, mentre per i laziali, anch'essi in zona playoff, sono addirittura quattro (tutti pareggi).
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo
Ore 14:30 - Livorno-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*
*una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva