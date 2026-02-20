Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti

Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre puntiTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 22:28Serie C
Luca Bargellini

Una vittoria interna e un pareggio a reti inviolate: sono questi i risultati dei due anticipi della 28ª giornata del campionato di Serie C appena andati in archivio.

A conquistare i tre punti, per quanto riguarda il Girone C, è l'Audace Cerignola che supera 2-1 il Casarano, in uno dei tanti derby pugliesi del raggruppamento del Sud Italia, portandosi a quota 42 punti. In piena zona playoff.

Il pareggio per 0-0 è, invece, quello fra Pianese e Guidonia Montecelio nel Gruppo B. per i toscani, oggi quinta forza del campionato, sale a tre il numero di risultati utili consecutivi, mentre per i laziali, anch'essi in zona playoff, sono addirittura quattro (tutti pareggi).

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0

Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo
Ore 14:30 - Livorno-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 38**, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Guidonia Montecelio 32, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

*una gara in meno
** una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Casarano 2-1
5' Gambale (A), 45' Leonetti (C), 83' Gasbarro (A)

Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo... Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...... Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...
Altre notizie Serie C
Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo... Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una... Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..." Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"... Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"... Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia
Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A" Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”... Esclusiva TMWVirtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Como non rinuncia mai a Nico Paz: due partite saltate su 63. E i precedenti non sorridono
Immagine top news n.1 Inter, Akanji racconta il trasferimento: "Il City si trovò con 6 centrali. L'addio fu stressante"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.4 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.5 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.6 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.7 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Akanji non si sbilancia sul futuro: "Concentrato sull'Inter ma ci sono punti interrogativi"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Berardi fa 129 gol in Serie A: agganciati Lautaro Bettega, superati due ex Milan
Immagine news Serie A n.3 Braida e l'amore per il Milan: "Era nel mio destino, feci un provino prima dell'Udinese"
Immagine news Serie A n.4 Verona a fondo: 3-0 del Sassuolo al 62', doppietta di Berardi in contropiede
Immagine news Serie A n.5 Akanji e la scelta dell'Inter, la decisione su Kalulu, gli infortunati della Lazio: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Trova le differenze: il rigore di Berardi come quello di Pinamonti nell'andata di Sassuolo-Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 2-2. I ciociari agganciano in classifica il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Ghedjemis a quota dieci gol. È la prima volta in doppia cifra in carriera
Immagine news Serie B n.3 Empoli, seconda gara di fila in gol per Shpendi. E prima doppietta in stagione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 1-1 all'intervallo. I ciociari la riprendono nel recupero
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Empoli, le formazioni ufficiali. Bracaglia ko in estremis. C'è Fila
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Immagine news Serie C n.3 Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Immagine news Serie C n.6 Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV