Il Sassuolo vola con Berardi show. Superati Riva e Sheva, ora Grosso sogna l'Europa?

Il Sassuolo vola con Berardi show. Superati Riva e Sheva, ora Grosso sogna l'Europa?
Oggi alle 08:00Serie A
Antonio Parrotto

Un 3-0 rotondo, meritato, che fotografa senza sconti la distanza abissale tra una squadra in crescita (il Sassuolo) e una che, a quindici sconfitte su ventisei giornate (il Verona), sembra già avere un piede in Serie B. Ma non è stato tutto facile per gli uomini di Fabio Grosso che hanno dovuto faticare, soprattutto nei primi 35 minuti, per tenere a bada l'Hellas Verona. L'aveva preparata bene Paolo Sammarco attirando gli attaccanti neroverdi per poi prendere di sorpresa la squadra di casa con i lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, andando a lottare sulle seconde palle. Il Verona però con nove assenti tra infortuni e squalifiche ha fatto quello che ha potuto e alla prima difficoltà si è sciolto.

Sassuolo col minimo
Al 40’, alla prima vera accelerazione neroverde su un errore in impostazione degli scaligeri che ha spalancato la porta ad Armand Laurienté, che ha servito Andrea Pinamonti, il Sassuolo ha trovato il vantaggio. Da quel momento in poi gara in discesa. Quattro minuti dopo, Niasse ha steso Berardi in area: rigore. Montipò ha ipnotizzato il capitano neroverde sul dischetto, ma sulla respinta lo stesso Mimmo è stato il più lesto di tutti, infilando il pallone in rete per il 2-0 che gli è valso il 128esimo gol in A, più uno su Sheva. Psicologicamente, la partita è finita lì. Nella ripresa il Sassuolo ha gestito con intelligenza, senza strafare. Al 62’ Berardi ha siglato il tris in ripartenza: gol numero 129, agganciati Lautaro Martinez e Roberto Bettega, superato Gigi Riva (128). Da quanto è tornato dall'infortunio, il Sassuolo ha vinto 4 partite su cinque.

E adesso che succede?
Per il Sassuolo è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: 35 punti, ottavo posto, zona Conference League che comincia a intravedersi all’orizzonte. Domenica prossima arriva l'Atalanta in casa, che in attesa della sfida con il Napoli, è staccata di 7 lunghezze. Troppo per sognare in grande ma se il Sassuolo dovesse ripetere la prestazione dell'andata...

