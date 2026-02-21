Juventus, Spalletti ironizza: "Cosa fare di diverso da Istanbul? Non farci cacciare dopo 10'"

Due sconfitte nelle ultime due tra campionato e Champions League, due sconfitte arrivate peraltro giocando gran parte della gara in dieci. Non è un periodo facile per la Juventus e Luciano Spalletti che, alla vigilia della gara contro il Como, in programma quest'oggi alle ore 15:00 all'Allianz Stadium è intervenuto in conferenza stampa.

Alla domanda su cosa fare di diverso a Istanbul, il tecnico toscano ha scherzato: "Non dobbiamo farci cacciare dopo 10' minuti, purtroppo è così. Noi vorremmo essere giudicati in partite dove giochiamo undici contro undici. Poi c'è Bergamo che è ugualmente una sconfitta, perchè i tre passi sono le sconfitte che abbiamo subito. Ci sono questi momenti che dobbiamo correre di più, pressare di più, a volte bisogna ragionare meglio perchè non ci dobbiamo far tirare dentro a quello che è il caos dei ribaltamenti delle partite perché poi devi rimanere con una testa abbastanza lucida che ti permette di ragionare e in queste ultime partite ci siamo lasciati coinvolgere emotivamente e poi non siamo stati bravi a saper nascondere qualche incertezza di ragionamento. e nelle tue incertezze l'avversario prende dei vantaggi".

Sono gli otto giorni più importanti della stagione?

"Certo, perchè ci rendiamo conto di quello che è stata la sua analisi. Io sono convinto che questa squadra avrà una reazione evidente per poter esprimere quelle che sono al meglio le nostre qualità".

