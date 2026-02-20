Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Arrivani i risultati parziali dei due anticipi della 28ª giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B ancora a reti inviolate la sfida fra Pianese e Guidonia Montecelio, mentre nel Girone C c'è da registrare il momentano 1-1 fra Audace Cerignola e Casarano, con gli ofantini subito in vantaggio al 5' con Gambale e i salentini che impattano al 45' esatto con Leonetti. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
In corso
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo
Ore 14:30 - Livorno-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì
Riposa – Perugia
GIRONE C
In corso
Audace Cerignola-Casarano 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
5' Gambale (A), 45' Leonetti (C)
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa