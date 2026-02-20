Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."

Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."TUTTO mercato WEB
© foto di Pontedera
Luca Bargellini
Oggi alle 21:04Serie C
Luca Bargellini

A differenza del solito in casa Trento non è stato il tecnico Luca Tabbiani ad essere protagonista della conferenza stampa che precede l'impegno di domani in casa della Pro Vercelli. Al suo posto si è presentato il direttore sportivo Moreno Zocchi che ha fatto un punto complessivo sul momento della compagine gialloblù. Compreso il tema riguardante il futuro.

"Mi dispiace tanto sostituire il mister in un momento in cui per la sua carriera qui a Trento aveva raggiunto le tre vittorie consecutive - si legge su TrivenetoGoal -, quindi avrebbe potuto anche essere un pochino più rilassato e invece è capitata questa bellissima nevicata di ieri e hanno deciso di spostare l’allenamento al pomeriggio. Il mister e lo staff hanno voluto mantenere alta la concentrazione, nonostante si arrivi da un periodo molto buono. Il fatto di avere tutti i ragazzi decisi e convinti di poter continuare a far bene è la cosa più importante che si è vista in questi giorni. Sono d’accordo con tutto quello che è stato detto, però è veramente tanto sottile la linea che divide le situazioni. Faccio un esempio: contro la Pro Patria nell’ultima partita, se a un quarto d’ora dalla fine, nonostante numerosissime occasioni, non avessimo sbloccato la gara, sarebbe diventata ancora più difficile.

Vedo una maturazione che sta continuando a compiersi e a migliorare da parte di tutta la squadra, di tutta la rosa. Quando arrivano i risultati diventa anche più facile gestire la situazione. Il fatto di avere rispetto all’andata nove punti in più con le stesse partite significa solo una cosa: che il lavoro fatto sul campo è veramente importante. Nelle prime sei o sette partite la squadra, tolta forse la prima con la Giana, aveva delle paure nel cercare di attuare le idee e le volontà del mister e dello staff. Oggi si vede una consapevolezza diversa nella gestione di qualsiasi momento, sia nel primo tempo sia nella ripresa. La cosa più bella è vedere che i ragazzi, anche sul 2-0, continuano a correre come se stessimo pareggiando la partita.

Sono abituato a guardare solo alla prossima partita, quella con la Pro Vercelli, perché è un altro ostacolo importante e può essere l’ennesimo esame per giustificare la maturità che questa squadra ha raggiunto. Sarà una partita veramente difficile perché la Pro Vercelli è una squadra molto giovane, con giocatori imprevedibili davanti, molto forti nell’uno contro uno. Ci sarà da fare tantissima attenzione. Sono bravi anche negli inserimenti da dietro e hanno una difesa che soprattutto in casa è solida. Hanno fatto gli stessi punti nostri nelle stesse partite in casa loro. Abbiamo recuperato Giannotti che sarà disponibile, poi il mister deciderà se dall’inizio o dalla panchina. Per gli altri siamo in attesa di quello che diranno i medici. Sicuramente il girone del Sud è da sempre quello in cui, per far arrivare un giocatore importante, sei costretto a dargli qualcosina in più. La maglia di certe squadre è pesante e comporta pressioni diverse.

Nel nostro girone è più ricercata la possibilità di lanciare giovani e fortunatamente lo stiamo facendo anche noi. Stiamo cercando di abbinare il voler far bene con il voler continuare a crescere come società, spendendo il giusto per poter andare avanti anche in futuro. Essere quarti in classifica a dieci-undici partite dalla fine ci riempie d’orgoglio, ma deve essere uno stimolo per continuare a dimostrare che il Trento sta crescendo. Parlo quotidianamente con il mister e siamo consapevoli che può avere mercato. Immagino che la società nel giro di poco tempo possa pensare di fare quello che è stato detto. Facciamo un lavoro in cui devi costruire come se stessi dieci anni nello stesso posto, consapevole che potresti essere mandato via il giorno dopo.

Se la società nei prossimi mesi dovesse chiamarmi per un rinnovo sarei l’uomo più felice del mondo. Lo sarebbe anche il mister. Se per lui dovesse arrivare una chiamata più importante, siamo uomini e penso che anche la società possa capire che un allenatore giovane e bravo possa valutare un’opportunità diversa".

Articoli correlati
Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"... Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"... Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Trento, Zocchi: "Spero che i nostri giovani possano presto avere un futuro importante"... Trento, Zocchi: "Spero che i nostri giovani possano presto avere un futuro importante"
Altre notizie Serie C
Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo... Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una... Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..." Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"... Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"... Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia
Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A" Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”... Esclusiva TMWVirtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Como non rinuncia mai a Nico Paz: due partite saltate su 63. E i precedenti non sorridono
Immagine top news n.1 Inter, Akanji racconta il trasferimento: "Il City si trovò con 6 centrali. L'addio fu stressante"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.4 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.5 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.6 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.7 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Akanji non si sbilancia sul futuro: "Concentrato sull'Inter ma ci sono punti interrogativi"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Berardi fa 129 gol in Serie A: agganciati Lautaro Bettega, superati due ex Milan
Immagine news Serie A n.3 Braida e l'amore per il Milan: "Era nel mio destino, feci un provino prima dell'Udinese"
Immagine news Serie A n.4 Verona a fondo: 3-0 del Sassuolo al 62', doppietta di Berardi in contropiede
Immagine news Serie A n.5 Akanji e la scelta dell'Inter, la decisione su Kalulu, gli infortunati della Lazio: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Trova le differenze: il rigore di Berardi come quello di Pinamonti nell'andata di Sassuolo-Verona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 2-2. I ciociari agganciano in classifica il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Ghedjemis a quota dieci gol. È la prima volta in doppia cifra in carriera
Immagine news Serie B n.3 Empoli, seconda gara di fila in gol per Shpendi. E prima doppietta in stagione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 1-1 all'intervallo. I ciociari la riprendono nel recupero
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Empoli, le formazioni ufficiali. Bracaglia ko in estremis. C'è Fila
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 28ª giornata: i risultati dei due anticipi. Solo il Cerignola conquista tre punti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata: i risultati al 45'. Cerignola agguantato ad un passo dal riposo
Immagine news Serie C n.3 Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Immagine news Serie C n.6 Casarano matricola terribile. Navone: "Salvezza nel mirino ma siamo in zona playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV