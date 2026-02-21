Fiorentina, Vanoli fa la conta verso il Pisa: De Gea verso il recupero, dubbio Gudmundsson

È un derby toscano che ha già assunto le sembianze di un crocevia o quasi quello che lunedì pomeriggio, alle ore 18:30, attende la Fiorentina e Pisa, che scenderanno sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi per sfidarsi nel 26^ turno di Serie A. In palio tre punti fondamentali sia per i viola nel continuare la striscia positiva e provare a portarsi fuori dalla zona retrocessione, ma che per i nerazzurri rappresentano una sorta di ultima speranza per provare ad alimentare un sogno salvezza che sembra affievolirsi di partita in partita. A fare da cornice a un match già particolarmente delicato di suo, anche un ambiente più caldo che mai per uno dei più sentiti derby della Toscana e che a Firenze manca addirittura dal 1993.

Vanoli fa la conta

Dopo una seduta di scarico di rientro al Viola Park nella giornata di ieri, quest’oggi Vanoli chiama a raccolta i suoi per iniziare a preparare il match di lunedì. A Bialystok contro lo Jagiellonia il tecnico lombardo ha concesso una gara di riposo ad alcuni dei suoi uomini principali come Kean, Dodo, Fagioli, che torneranno tutti titolari, così come Solomon, fermato da un’influenza completamente smaltita. Qualche dubbio in più, a due giorni dal matchday, è invece per De Gea e Gudmundsson. Lo spagnolo è reduce da una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra patito contro il Como, anche se dovrebbe farcela e tornare a difendere i pali dei suoi, altrimenti scalda i motori il suo vice Oliver Christensen. Meno positive, invece, le sensazioni sull’islandese, uscito poco dopo l’inizio ripresa della gara contro il Torino a causa di una distorsione alla caviglia. Vedremo se Vanoli riuscirà a recuperarlo almeno per portarlo in panchina.