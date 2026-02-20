Lumezzane, Caracciolo: "Fuori lista? Dovevamo fare delle scelte. Sui rinnovi..."

Calciatori fuori lista e capitolo rinnovi. Si è parlato anche di questo nell'intervista che il presidente del Lumezzane, Andrea Caracciolo, ha rilasciato a Il Giornale di Brescia.

"Sono molto dispiaciuto per i ragazzi fuori lista perché sono straordinari e si sono sempre allenati al meglio - spiega -, ma bisognava fare delle scelte. Dalla prossima stagione mi piacerebbe non arrivare più a questo punto, dovremo valutare meglio con il ds Pesce. E’ una stagione un po’ così, ma a volte le difficoltà si possono anche trasformare in opportunità. Il gruppo ha risposto al meglio ai tanti infortuni, mettendoci sacrificio e abnegazione: il cambio ruolo di alcuni giocatori può avergli allungato la carriera.

Rinnovi? Ci siamo già parlati, adesso arriverà il momento di affrontare anche questo discorso. Abbiamo le idee chiare, cercheremo di portare a termine in maniera positiva queste situazioni. Anatriello e Stivanello? Per una società di prestigio come il Bologna, mandare giocatori al Lumezzane è un vantaggio per far crescere i giovani e dar loro l’opportunità di emergere“.