Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus

La Juventus ha ricevuto un no da parte della Corte Sportiva d'Appello in merito al ricorso presentato per la squalifica di Pierre Kalulu dopo l'espulsione nel derby d'Italia contro l'Inter per il contatto con Alessandro Bastoni. A quel punto la società bianconera si è rivolta direttamente al presidente Gabriele Gravina per chiedere la grazia, facendo leva sulle ammissioni di colpevolezza pubbliche di Bastoni. Ma anche in questo caso niente da fare, con la FIGC che ha respinto la richiesta juventina anche per non creare un pericoloso precedente.

In conferenza stampa prima del match contro il Como, anche Luciano Spalletti aveva parlato di questa scelta: "Su Kalulu dico che è un atto dovuto della società perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti".

Quindi alcune indicazioni velate di formazione, con Gleison Bremer che sarà preservato nonostante le sue condizioni non sembrino destare particolari preoccupazioni, soprattutto in vista del ritorno Champions contro il Galatasaray: "Bremer non sarà della partita, David è convocato e non potrà giocare tutta la partita perciò valuteremo. Locatelli sembra non sentire la stanchezza è sempre molto presente per entusiasmo e spirito da trasmettere. McKennie la vedo dura di farne a meno, soprattutto in determinati ruoli…".