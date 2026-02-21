21 febbraio 2004, il Milan ribalta l'Inter: da 0-2 a 3-2, con un sigillo meraviglioso dell'ex

Il 21 febbraio 2004, a San Siro, c'è di scena il derby. Novanta minuti quasi da romanzo fra il Milan di Carlo Ancelotti, che poi si laureerà Campione d'Italia e l'Inter di Alberto Zaccheroni, successore di Cuper sulla panchina nerazzurra. Proprio gli uomini di Zac sembrano avere in mano le redini della partita, partendo forti e aggredendo le fonti del gioco avversarie. Il vantaggio è un Olimpico dalla bandierina di Dejan Stankovic, con diversi buchi nella retroguardia milanista e il pallone che schizza dietro le spalle di Dida. Ancora su corner arriva lo zero a due: Stankovic da corner, esce Dida, ma sulla ribattuta si avventa Zanetti. Tiro dalla distanza che finisce nel sacco grazie a una deviazione.

Il secondo tempo rivolta la partita come un guanto. Prima Seedorf dalla distanza impegna Toldo, ma sul rimbalzo Tomasson anticipa tutti. Poi Kakà strappa in mezzo alla difesa interista e arriva ai venti metri, angolando con il destro una rasoiata micidiale per il due a due. A pochi minuti dalla fine è ancora l'ex Clarence Seedorf, con un bolide dalla distanza, a centrare l'angolino più lontano. Un tre a due che fa esplodere San Siro e che, soprattutto, manderà il Milan verso lo Scudetto.

MILAN-INTER 3-2

Marcatori: 5′ Stankovic (I), 40′ C. Zanetti (I); 56' Tomasson (M), 67' Kakà (M), 85' Seedorf (M)

Milan (4-3-2-1)

Dida; Cafu (dal 70' Pancaro), Nesta (74' Laursen), Costacurta, Kaladze; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà, Rui Costa (46' Tomasson); Shevchenko.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Inter (4-3-1-2)

Toldo; Helveg, Adani, Cordoba; J. Zanetti, C. Zanetti, Farinos, Kily Gonzalez (88' Recoba); Stankovic (70' Karagounis); Vieri (75' Cruz), Adriano.

Allenatore: Alberto Zaccheroni