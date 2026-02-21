Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi

Sfida intrigante quella in programma questo pomeriggio ore 15 stadio “Renzo Barbera” fra Palermo e Sudtirol, gara valida per la 26^ giornata di serie BKT. Si affrontano due squadre in ottima condizione di forma: i rosanero con una serie aperta di 13 risultati utili consecutivi, provenienti da sette successi consecutivi nel fortino del “Barbera” consentendosi di avvicinarsi alle battistrada del campionato. Non da meno gli altoatesini imbattuti da sette turni, sconfitti in trasferta soltanto due volte rispettivamente a Venezia e Castellammare di Stabia (Ultima battuta d’arresto il 27 dicembre scorso). Numeri che hanno permesso ai biancorossi di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica portandosi soltanto a quattro lunghezze dai playoff. C’è da attendersi una cornice di pubblico importante: la società siciliana spera di superare il muro delle 30 mila presenze per la sesta volta stagionale. Dirige Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Marco Trincheri di Milano e Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. Al Var Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Emanuele Prenna di Molfetta.

Come arriva il Palermo - Filippo Inzaghi può disporre di tutta la rosa a propria disposizione, spazio al 3-4-2-1 dove Bereszynski e Peda si giocano un posto al fianco di Bani e Ceccaroni. In mezzo al campo Segre e Gomez in ballottaggio come compagno di reparto di Ranocchia mentre sulle fasce andranno Pierozzi e Augello. Sulla trequarti Palumbo e Johnsen– in vantaggio su Le Douaron – a supporto di Pohjanpalo.

Come arriva il Sudtirol - Sull’altra sponda Fabrizio Castori deve fronteggiare l’assenza dello squalificato Kofler, Martini, Pietrangeli e Odogwu: quest’ultimo ha riportato una lesione al menisco e verrà operato. Nel 3-5-2 di partenza sarà Mancini a completare il pacchetto arretrato con El Kouakibi e Veseli a protezione della porta di Adamonis. Molina e Simone Davi sulle fasce, mentre la mediana vedrà Casiraghi, Tronchin e Crnigoi. In attacco Pecorino andrà ad affiancare Merkaj.