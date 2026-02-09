Esclusiva TMW Storgato: "Juve, manca il finalizzatore. Var, regole applicate da chi non ha fatto calcio"

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Storgato, ex difensore di Juve e Lazio con cui abbiamo analizzato vari temi. A partire dal match di ieri sera: "I bianconeri giocano bene ma hanno il problema del gol. Tanto dominio e tante occasioni, poi sono mancati sotto porta e questo ha penalizzato il risultato. E' un grosso problema, sotto porta serve essere cattivi e alla Juve ora manca il finalizzatore"

Errore grave di Locatelli in occasione del primo gol laziale...

"L'esasperazione di questo gioco e di questo dominio porta poi anche a questi errori. Bisogna essere più pratici e cercare di essere meno belli ma più efficaci.

Non sono poi mancate le polemiche per il mancato rigore su Cabal. Il Var non ha richiamato l'arbitro

"Ormai questo Var sta creando vari problemi. Sono d'accordo con Gasp e De rossi, il calcio sta cambiando radicalmente per regole assurde applicate da gente che non ha fatto calcio. La dinamica del corpo umano inerente allo sport è sotto gli occhi di tutti, non si possono modificare queste cose. Bisogna porre rimedio cercando di trovare una cosa chiara e ascoltare i consigli di chi ha giocato e ha fatto esperienza".

L'Inter marcia spedita...

"Si sapeva che era molto forte, ha una rosa estremamente competitiva, può solo perderlo questo scudetto. A cavallo della Champions può anche permettersi di inciampare perché ha un vantaggio notevole"

Lautaro ha raggiunto Boninsegna sul podio degli attaccanti nerazzurri più prolifici...

"I paragoni tra grandi calciatori non esistono, ognuno ha le sue doti. Sono due attaccanti eccezionali, io ho anche marcato Boninsegna quando ero giovane e era già un grandissimo attaccante. Lautaro è fortissimo, sono due grandi del mondo calcistico".