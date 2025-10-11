Stramaccioni al 45' di Estonia-Italia: "Il ct terrà conto di chi gestire". E Adani 'suggerisce'

Una buona Italia sta conducendo per 2-0 nei confronti dell'Estonia al termine del primo tempo della partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali.

All'intervallo l'allenatore Andrea Stramaccioni, presente in collegamento su Rai Sport come opinionista, ha fornito la su analisi dei primi 45 minuti azzurri: "L'Italia è organizzata. Era partita bene, cercando l'ampiezza, quella che ha portato al gol di Kean. Il tutto senza perdere punti di riferimento. Il portiere dell'Estonia è stato bravissimo a parare il rigore di Retegui, rimanendo in piedi fino all'ultimo. Importantissimo però che abbia ritrovato poi subito il gol, con uno smarcamento alla Retegui. E bravo anche Orsolini a vederlo".

Prosegue quindi Stramaccioni, concentrandosi proprio su Orsolini: "Bellissime le immagini, capiamo l'importanza della chance data a Orsolini da Gattuso. Aveva iniziato con un po' di difficoltà, è stato rimproveratissimo su una palla da fermo ma è andato crescendo. L'Italia non ha la stessa lateralità tra Di Lorenzo e Dimarco, per questo i due esterni stanno agendo diversamente". E infine: "Si ragionerà sui 180 minuti, se c'è qualcuno che va gestito è ovvio che il ct ne terrà conto". Qualche suggerimento arriva da Adani: "Risparmierei qualche minuto a Barella. Magari facendo entrare Spinazzola e Cambiaso, o valutando Cambiaghi. Una partita in cui siamo in controllo, ma che va chiusa".