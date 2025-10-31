Stramaccioni gioca Napoli-Como: "Fabregas sottovalutato, è una sorta di scontro diretto"

Tra le partite più interessanti della decima giornata di Serie A c'è senza dubbio Napoli-Como, match in programma domani alle 18 al Maradona. Sarà la partita tra le squadre che detengono il primato del possesso palla in campionato, ma anche tra due compagini che propongono un calcio molto moderno. Insomma, per gli amanti della tattica ci sarà da divertirsi.

Infatti è proprio di questa opinione Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico di Dazn, intervistato oggi da Radio Kiss Kiss: “Sarà una partita bellissima, credo che il lavoro del Como è molto sottovalutato, la squadra di Fabregas ha una proposta di calcio molto interessante. Domani il Napoli è chiamato ad una grande prestazione, come se fosse uno scontro diretto.

Nico Paz è il capocannoniere del Como, trovano poco il gol col centravanti che giocano un calcio alla spagnola, giocano molto per la squadra. Paz è uno dei migliori trequartisti della Serie A, ama molto calciare da fuori e lo sa fare benissimo. Gilmour avrà un grande lavoro da fare, immagino un Napoli a trazione anteriore. Senza De Bruyne, Anguissa e McTominay tornano a fare gli incursori in area di rigore, tornano a fare quello che sanno fare meglio. Problema attaccanti in Serie A? Le squadre di testa stanno vivendo un problema di prolificità dei propri bomber”.