Stramaccioni: "Italia lenta, prevedibile e poco creativa. Kean-Retegui non vengono innescati"
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Mister Andrea Stramaccioni, intervenuto a Rai Sport nell'intervallo di Italia-Irlanda del Nord 0-0, ha commentato così il primo tempo degli azzurri a Bergamo: "L'Irlanda sta facendo la sua partita, esattamente quella che ci aspettavamo. Sta giocando compatta e resta bassa, si difende bene. Sul fronte opposto, invece, vedo un'Italia prevedibile, lenta, con poca creatività".
Stramaccioni si è poi soffermato sui singoli: "La coppia Kean-Retegui è stata poco innescata e l'Italia sta spingendo soprattutto a destra. Questo grazie soprattutto al lavoro di Mancini, mentre Calafiori ha portato avanti poche iniziative personali dall'altra parte".
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