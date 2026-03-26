Stramaccioni: "Italia lenta, prevedibile e poco creativa. Kean-Retegui non vengono innescati"

Mister Andrea Stramaccioni, intervenuto a Rai Sport nell'intervallo di Italia-Irlanda del Nord 0-0, ha commentato così il primo tempo degli azzurri a Bergamo: "L'Irlanda sta facendo la sua partita, esattamente quella che ci aspettavamo. Sta giocando compatta e resta bassa, si difende bene. Sul fronte opposto, invece, vedo un'Italia prevedibile, lenta, con poca creatività".

Stramaccioni si è poi soffermato sui singoli: "La coppia Kean-Retegui è stata poco innescata e l'Italia sta spingendo soprattutto a destra. Questo grazie soprattutto al lavoro di Mancini, mentre Calafiori ha portato avanti poche iniziative personali dall'altra parte".