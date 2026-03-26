Italia-Irlanda del Nord, Stramaccioni rapito da Politano: "Tra i migliori, caratteristiche peculiari"

Vittoria per 2-0 dell'Italia, che batte l'Irlanda del Nord e si assicura quindi almeno la finale del playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Presente a Bergamo per commentare la partita per la Rai, ha così parlato l'allenatore e opinionista tv Andrea Stramaccioni: "Il primo passo intanto lo abbiamo compiuto. Dopo un primo tempo teso, ci siamo stappati nel secondo. Ci ha pensato Tonali su cross di un ottimo Politano, uno dei migliori, e da lì la partita si è messa in discesa. Va notato come l'Irlanda del Nord non abbia mai calciato in porta".

Prosegue quindi Stramaccioni, soffermandosi rapidamente sul contributo dato dagli 'altri' centravanti oltre Kean, partendo da Pio Esposito: "Ha fatto un lavoro sporco ma importante, gestendo tantissimi palloni spalle alla porta. E poi è stato giusto che sia entrato al posto di Retegui, dopo quella azione che ha mancato, è stata la mossa giusta da parte del ct. Lì Retegui si è concentrato più che altro nel tagliare la strada al difensore che non nel calciare".

Tra i migliori in campo secondo Stramaccioni, anche Politano. Il tecnico parla così dell'esterno del Napoli: "Politano è stato tra i migliori e ha caratteristiche peculiari, è l'unico esterno di centrocampo abile nel saltare l'uomo. Anche il gol di Tonali nasce da un suo ennesimo rifornimento, tanto è vero che credo Gattuso abbia voluto risparmiargli qualche minuto in vista di martedì".