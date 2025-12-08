Stramaccioni sull'Inter: "Calhanoglu principe del campionato. Como in tilt per 20 minuti"

C'è anche l'Inter per la lotta Scudetto. Se il Napoli contro la Juventus ha dimostrato ancora una volta la propria forza e maturità e stasera si attende la risposta del Milan contro il Torino, i nerazzurri contro il Como hanno indossato la veste migliore rilanciando le proprie quotazioni.

Dagli studi di DAZN l'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha parlato del successo della squadra di Cristian Chivu esaltando in particolare l'importanza che ha il centrocampista Hakan Calhanoglu: "Un principe del nostro campionato, uno dei migliori registi d’Europa”, le sue parole sul turco. Dopo le sirene d'addio estive il regista è riuscito a riprendere in mano la squadra "a suon di gol, personalità e leadership”.

Nella schiacciante vittoria contro il Como un ruolo importante lo ha avuto chiaramente lo stesso Chivu, come fa intendere Stramaccioni: "La pressione ormai coinvolge anche il portiere nell’inizio azione. Se alzi un uomo in più rischi, e il Como nei primi 20 minuti è andato in tilt. Se Fabregas avesse potuto, avrebbe chiamato un time-out”, ha spiegato. Per poi aggiungere: "Chivu ha attaccato sempre alle spalle dei terzini del Como, molto aggressivi. Lautaro segna sfruttando l’irruenza di Addai, salito fino in pressione. E il terzo gol è un manifesto: recupero immediato, lettura di Barella, pazienza nel trovare l’uomo giusto. Da quella posizione Calhanoglu è una sentenza”.