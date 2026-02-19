Inter, la ricetta di Sucic: "Restiamo tranquilli e diamo tutto nel ritorno per superare il turno"
Una sconfitta pesante per l'Inter. Nella serata di ieri, il team allenato da Cristian Chivu è stato battuto per 3-1 dal Bodo/Glimt nell'andata del playoff di Champions League. La strada è in salita ma la missione ottavi di finale è ancora possibile. Ai nerazzurri serve un successo con tre reti di scarto a San Siro nella gara di ritorno per poter entrare nelle migliori 16 d'Europa.
E al termine del match, il centrocampista Petar Sucic ha parlato ai canali ufficiali della UEFA: "La partita è stata dura. Conoscevamo il valore dell'avversario, soprattutto qui in Norvegia. Il risultato è amaro, in una brutta notte per noi, ma quello che dobbiamo fare è restare tranquilli e dare tutto per superare il turno grazie al ritorno. Prestazione? Difficile farlo adesso. Ora dovremo analizzare gli errori commessi per poter migliorare in vista del prossimo incontro".
