Suwarso: "Ho creato un gioco manageriale sul Como. Lo diffonderemo a metà novembre"

I videogiochi, una cosa seria per Mirwan Suwarso, presidente del Como: "Esatto. Ora le faccio vedere una cosa. Guarda qui (prende lo smartphone e apre una applicazione, ndr) questo è un prototipo che ho inventato tre giorni. - ha detto nel corso di una intervista concessa a La Provincia - Una specie di gioco manageriale dedicato al Como. Ci sono le figurine, gli schemi, le opzioni di mercato, le riunioni tecniche... Il 9 novembre lo faremo circolare tra i dipendenti, per testare se va tutto bene. E poi lo metteremo in circolo dopo metà novembre".

E il videogioco sulla città?

"L'ho realizzato io anche quello (prima che gli sviluppatori lo finalizzassero). Il gioco manageriale andrà inserito in questo videogioco e sarà inserito nel progetto del passport. Ha diverse finalità. Uno, far interagire più persone possibili con la realtà Como; due, far imparare a chi è dall'altra parte del mondo cos'è Brunate, il lago, lo stadio eccetera; tre, avere interazioni con utenti giovanissimi che si avvicinano così al mondo Como. Collaboriamo con Open AI".