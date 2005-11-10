Cruz: "Inter, manca un po' di concentrazione all'inizio ma non è questione di poca fame"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha parlato dell'Inter e del momento non facile che sta attraversando: "Non saprei. L’Inter gioca molto bene, corre tantissimo, manca un po’ di concentrazione all’inizio, ma non credo sia questione di poca fame o di giocatori troppo…tranquilli. Quando hai vinto uno scudetto e una Coppa Italia, porti quei successi sul petto e vuoi fare ancora meglio".

Su chi lo sta sorprendendo prosegue: "Sono sicuro che Dimarco tornerà al suo livello, non c’è da preoccuparsi. Ci aveva abituati troppo bene, era una potenza, forte come un camion quando partiva. Può capitare un momento di calo, ma nella mia squadra un Dimarco lo voglio sempre".

Infine sui due tecnici Van Bronckhorst e Chivu conclude: "Sono molto tosti, con una grande etica del lavoro. Entrambi hanno superato qualche dubbio iniziale rispondendo con i risultati. Quando alleni Inter o Feyenoord, le critiche arrivano subito e devi saper gestire la pressione. Loro non si tirano indietro, sudano sul campo: hanno in comune serietà, personalità e voglia di migliorare. Pretendono molto, prima di tutto da se stessi".