Tanto Napoli, poca Juve: 1-0 al 45', decide Hojlund. Da monitorare le condizioni di McTominay
Terminato il primo tempo allo Stadio Maradona, all'intervallo Napoli-Juventus è sull'1-0..
Partono meglio i padroni di casa, che sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo, con Neres che pennella alla perfezione il cross sul secondo palo dopo uno scambio corto e McTominay che non trova lo specchio della porta di testa per pochi centimetri. Al 7' però è già 1-0: Neres riceve in verticale da Di Lorenzo, salta secco Koopmeiners e con il destro offre un pallone perfetto per Hojlund, che anticipa Kelly e segna la rete che sblocca il match in scivolata. La reazione dei bianconeri è tutta in un tiro sbilenco di Yildiz da fuori area al 21'. È sorprendente come con il solito elementare schema dalla bandierina gli azzurri creino grattacapi a Di Gregorio, che al 26' è costretto a superarsi su un colpo di testa di Di Lorenzo. La squadra di Conte è messa meglio in campo e Neres è incontenibile, mentre Yildiz e Conceiçao confezionano un tiro altissimo del portoghese dal limite al 30'. Prima del 45' una brutta notizia per Conte: McTominay si avvicina alla panchina e comunica di avere un problema fisico. Il punto di vista sulle sue condizioni verrà fatto negli spogliatoi. Da segnalare anche il palo colpito dall'ex Manchester United sull'ultima azione.