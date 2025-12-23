Tardelli: "La vittoria sulla Roma iscrive di diritto la Juve anche alla lotta per lo scudetto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha commentato il momento della Juventus di Luciano Spalletti: "La Juventus sta facendo molto bene da quando in panchina è arrivato Luciano Spalletti. L’ex ct azzurro ha esperienza e carisma e in questi poco più di cinquanta giorni alla guida dei bianconeri è stato bravo in tanti aspetti e soprattutto a livello psicologico, incidendo sulla testa di Locatelli e compagni.

L'ex centrocampista bianconero adesso vede una squadra che è comunque più solida "e i risultati positivi ne sono la conseguenza. Il successo sulla Roma di Gian Piero Gasperini è pesante e iscrive di diritto i bianconeri anche alla lotta per lo scudetto. Non siamo ancora metà campionato e ci sono moltissimi punti in palio. Senza contare il fondamentale ritorno di Bremer e l’esplosione di Yildiz, sempre più decisivo a suon di gol e assist".