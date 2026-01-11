Tare blinda Nkunku: "È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora nostro"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, nel pre-partita della gara di Firenze ha confermato anche la permanenza a Milano di Christopher Nkunku fino a fine stagione:

Nkunku è tornato. Resta al Milan?

"È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan".

Anche in Germania sicuri. "Nkunku non vuole lasciare il Milan"

In queste ore, specialmente dopo l'arrivo nel mercato invernale di Niclas Fullkrug, sta venendo messo sulla bilancia il futuro di Christopher Nkunku. Questo avviene anche perché il francese, che il Milan ha acquistato dal Chelsea a fine agosto, è uno degli obiettivi principali del Fenerbahce che vorrebbe rinforzarsi in attacco e di cui è allenatore Domenico Tedesco, con cui lo stesso calciatore rossonero aveva fatto benissimo ai tempi in cui giocava per il Lipsia in Germania. Florian Plettenberg, collega di Sky Sports DE, in queste ore ha ribadito la sua indiscrezione, secondo cui al momento Nkunku non ha intenzione di lasciare il Milan a gennaio. Questo l'ultimo tweet pubblicato dal giornalista tedesco: "Mi è stato ripetuto: al momento, Christopher Nkunku vuole restare al Milan. Non ci sono ancora accordi o trattative tra Nkunku,agenti e Fenerbahce".