Termina l'avventura di Pradé alla Fiorentina, il Genoa esonera Vieira: le top news delle 13

Pradé non è più il ds della Fiorentina - Una notizia clamorosa sconvolge l'ambiente Fiorentina: Daniele Pradé si separa dalla società viola. Di seguito il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

Il Genoa esonera Vieira - Mattinata di fuoco, anche in casa Genoa. Nonostante nelle ultime ore si parlasse di conferma, è arrivata l'ufficialità dell'esonero del tecnico Vieira: “Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.

Pradé via per sua volontà, clima teso a Genova - Dopo il comunicato ufficiale, arrivano ulteriori retroscena sull'addio di Pradé, avvenuto per volontà dello stesso ds. Riguardo al tecnico Stefano Pioli, anche lui a rischio, non sono previste novità a breve: domani sarà in panchina contro il Lecce. Nel frattempo, clima incandescente a Genova dopo l'esonero di Vieira. Fuori dallo stadio "Luigi Ferraris" alcuni sostenitori hanno appeso uno striscione di dissenso nei confronti del club. Il drappo, firmato 1893, recita: "Ora basta...società fuori la verità".