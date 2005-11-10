Quanto fa testo? Allegri dieci anni fa partì anche peggio e poi vinse lo Scudetto

E' davvero complicato salvare qualcosa del Napoli che ieri sera ha perso 2-0 allo Stadium contro la Juventus. Senza equilibrio da inizio stagione, con sempre meno giocatori, i partenopei a Torino si sono ritrovati a dover fare a meno anche di Vanja Milinkovic-Savic e Rasmus Hojlund nell'immediato pre-partita, di Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo dopo la prima frazione, di Mati Olivera nel corso della ripresa. Cinque nuovi infortuni per un Napoli logoro che tra tre giorni si presenterà a Oporto in piena emergenza per una delicatissima sfida di Champions, per una squadra non attrezzata per affrontare tutti questi impegni ravvicinati dopo un'estate trascorsa solo a confermare un gruppo a fine ciclo.

Allegri sempre più giù

E poi c'è Massimiliano Allegri, allenatore che lo scorso anno ha concluso la sua avventura al Milan con un incredibile harakiri e subito dopo è stato scelto da De Laurentiis per sostituire Antonio Conte con la speranza di poter riproporre quanto accadde una dozzina di anni fa alla Juventus. Nulla di più sbagliato, gli anni passano e l'Allegri dei cinque Scudetti consecutivi è oggi solo un lontano, lontanissimo ricordo. Anche se pure quell'Allegri iniziò malissimo un campionato, ricordate?

Ma 11 anni fa partì anche peggio

Stagione 2015/16, sono trascorse undici stagioni. La Juventus dopo le prime dieci giornate di campionato era dodicesima in classifica con dodici punti conquistati. All'undicesimo turno arrivò il derby di Torino e quella gara vinta grazie a un gol di Cuadrado al 93esimo rappresentò la vera svolta della stagione. Quella vittoria diede il via a una striscia di quindici vittorie di fila in campionato, alla 25esima giornata la Juventus era prima davanti al Napoli e chiuse il campionato con 91 punti.

Quella Juve era però una corazzata, una squadra nel pieno del suo ciclo vincente che un anno prima arrivò fino in finale di Champions. Questo Napoli invece è tutt'altra squadra e anche Allegri è tutt'altro Allegri: il precedente c'è, ma è davvero complicato pensare che possa far testo.