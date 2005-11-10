Milutin Osmajic in Inghilterra era conosciuto per le squalifiche. Al Genoa per i gol

Milutin Osmajic, chi era costui? Il manzoniano interrogativo riferito a Carneade ben si riconduce al centravanti montenegrino, rivelazione del Genoa. In Inghilterra si ricordano di lui più per le sospensioni di lunghissimo periodo che non per i gol: prima una condanna a otto partite per avere addentato un avversario (novello Suarez), poi per nove a causa di presunte offese razziste nei confronti di un avversario.

Gli accaduti

A ottobre 2024 Osmajic morde il difensore del Blackburn, Owen Beck, e viene multato per 15 mila sterline oltre alla sospensione di otto gare, ritornando disponibile per le gare a novembre 2024. Poi il 15 febbraio del 2025 Osmajic viene accusato di avere rivolto espressioni a sfondo razzista al centrocampista Hannibal Mejbri, di proprietà del Burnley. Questa volta Osmajic si difende e dice di non essere colpevole, ma il tribunale disciplinare sportivo si basa sul criterio della preponderanza delle probabilità, negando quindi la ricostruzione del montenegrino e squalificandolo per nove partite.

Meglio in Italia

Per ora non c'è stato nulla di tutto questo, nella nostra Serie A. Anzi Osmajic è riuscito a diventare uno dei simboli del Genoa di De Rossi, capace di segnare già quattro gol in una squadra che ora veleggia intorno al decimo posto. Un ruolino probabilmente inaspettato, sia per il club che per lui stesso.