Crisi Napoli, numeri da fallimento: partenza horror e Allegri fa 24 punti nelle ultime 20 partite

La crisi del Napoli assume contorni ancora più preoccupanti se il rendimento attuale viene collegato all'ultima parte dell'esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il 2-0 subito contro la Juventus ha lasciato gli azzurri a quota 14 punti dopo dieci giornate, ma il dato più significativo riguarda le ultime venti partite di Serie A allenate dal tecnico livornese: appena 24 punti conquistati, per una media di 1,20 a gara. Numeri lontanissimi dagli standard di un allenatore che ha costruito gran parte della propria carriera proprio sulla capacità di ottenere risultati.

Allegri, appena 24 punti nelle ultime 20 panchine tra Milan e Napoli

Il bilancio comprende le ultime dieci giornate dello scorso campionato alla guida del Milan e le prime dieci dell'attuale stagione sulla panchina del Napoli. Il dato racconta quindi una crisi che attraversa due esperienze differenti. In rossonero Allegri dilapidò nel finale il vantaggio accumulato nella corsa alla qualificazione in Champions League, chiudendo al quinto posto e pagando il tracollo con l'esonero. A Napoli la situazione non è migliorata: dopo dieci giornate gli azzurri sono già precipitati a 14 punti dalla vetta e a nove dalla zona Champions.

Il paradosso di Allegri: il risultatista che non fa più risultati

È questo il cortocircuito più evidente del momento attraversato da Allegri. Cambiano società, giocatori e contesto, ma nelle ultime venti giornate il rendimento resta estremamente negativo. Una media di 1,20 punti a partita proiettata su un intero campionato significherebbe chiudere intorno ai 46 punti, ben lontano dagli obiettivi delle squadre affidate al tecnico. Il paradosso è inevitabile: l'allenatore storicamente identificato con il primato del risultato oggi deve rispondere innanzitutto proprio dei risultati. E i numeri tra il finale al Milan e l'inizio dell'avventura napoletana fotografano una crisi che ormai non può più essere considerata soltanto episodica.