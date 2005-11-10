Jacobo Ramon, il Real lo può riacquistare per 9 milioni ma il Como si gioca le sue carte: il punto

Jacobo Ramon è uno dei pezzi pregiati di questo Como, che sta sorprendendo tutti sia in campionato che in Champions League. In questa stagione sta confermando tutte le sue qualità. Il suo rendimento è sempre a livelli alti: in 10 presenze ha realizzato anche 2 gol. In Europa è sempre stato in campo, togliendosi anche la soddisfazione di segnare una rete nella vittoria interna per 4-1 contro il Manchester United. Insomma un’altra grande operazione in prospettiva del Como, che nel luglio del 2025 lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro dal Real Madrid, che mantenuto però il 50% sulla futura rivendita. Il Como è consapevole che la sua enorme crescita ha scatenato una grande attenzione da parte di tanto club. In realtà l’unico vero grande pericolo viene proprio dalla casa madre, che al momento delle cessione ha inserito anche la clausola di recompra valida fino all’estate del 2028.

Il Real ha già manifestato l’intenzione di riportarlo alla base per una cifra già fissata di 9 milioni di euro. Insomma la lunga partita con il Como è già cominciata nel senso che già una situazione simile si è verificata con Nico Paz e poi alla fine sappiamo come è andata. E magari anche con lui potrebbe accadere la stessa cosa. Un concetto tra l’altro espresso anche ieri nel pre-gara contro il Venezia da Cesc Fabregas. Ramon si gode intanto questo momento magico, sapendo che comunque vada ha il futuro assicurato. E la sensazione è che il Como possa giocarsi ancora le sue carte.