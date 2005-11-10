Ghedjemis a un passo dall'addio in estate. Ora pronto a diventare da Champions

Fares Ghedjemis era quello che mancava al Frosinone. O meglio, c'è sempre stato, ma nell'ultima stagione era praticamente inarrestabile, mentre in questa aveva marcato visita, almeno dal punto di vista di gol e assist. È bastata una settimana: indiavolato con l'Atalanta, tre passaggi chiave, uno con il Lecce, poi il gol di ieri al Torino. Giusto per far capire il perché dei tanti interessamenti estivi, con Monaco e Besiktas pronti a fare follie, mentre i ciociari chiedevano oltre 20 milioni più bonus per il suo cartellino.

A un passo dall'addio

Alvini del resto, dopo la partita con la Juventus - dove Ghedjemis era rimasto fuori per motivi di mercato - lo aveva già spiegato. "Fares è un giocatore straordinario, è passato attraverso un percorso enorme qui: non giocava, poteva essere in uscita. Per me è un giocatore da Champions League, gli auguro il meglio ma io lo voglio allenare ancora perché lui può far salvare il Frosinone. Ci crediamo, poi se arriva un'offerta enorme sono valutazioni di altri".

La storia recente, invece, è conosciuta. A ottobre c'è stato anche il prolungamento - con ritocco verso l'alto - probabilmente per calmare l'umore dopo un'estate da possibile partente. E lo stesso attaccante aveva spiegato la sua visione dopo le tante chiacchiere sul suo conto. "Il mercato estivo? È passato. Io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene". Per ora il Frosinone sta facendo molto di più.