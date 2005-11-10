Serie B, i migliori attaccanti dopo la 10ª giornata: Belotti vola, Mosquera insegue

Dopo la decima giornata di Serie B il Palermo resta primo a 26 punti, grazie al 3-1 casalingo sul Vicenza. I veneti erano passati in vantaggio al 2' con Brighenti, ma i rosanero hanno ribaltato la gara con Johnsen e una doppietta di Vavassori. Il Modena è secondo a 20 punti dopo l’1-1 con il Mantova (Belotti al 52', pareggio di Spinacce nel finale). Resta terzo l’Ascoli (19 punti), che ha pareggiato 0-0 ad Arezzo. Il Mantova è a 18. L’Avellino supera 2-0 il Pisa (Di Maggio e Russo) e sale a 15 punti, gli stessi di Pisa, Benevento (battuto 2-0 a Cremona) e Hellas Verona. Gli scaligeri hanno battuto 3-0 la Carrarese con Harroui, Mosquera e Sarr, già nel primo tempo. Nelle gare del sabato la Cremonese ha vinto 2-0 sul Benevento e la Sampdoria 2-0 sulla Virtus Entella. Sono finite 1-1 Südtirol-Cesena e Catanzaro-Padova, mentre Empoli-Juve Stabia si è chiusa sul 2-2 con la doppietta di Di Nardo per i campani.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la decima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Belotti (Modena) 7.21 (7)

2. Mosquera (Hellas Verona) 7.00 (6)

3. Johnsen (Palermo) 6.70 (10)

4. Shpendi (Cesena) 6.65 (10)

5. Ambrosino (Modena) 6.65 (10)