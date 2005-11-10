Bernardeschi è di nuovo al centro del Bologna. Però ora torna anche Orsolini...

"Il fallimento fa parte della vita, devi provare a comprenderlo e a scavare, mettendoti in prima linea senza dare la colpa a questo o a quell'altro". A dirlo, un anno fa, era Federico Bernardeschi. Quasi scultore, per quella origine nella città dei marmi, sicuramente bellissimo da vedere nei suoi primi anni. Talento al Crotone, esploso alla Fiorentina, fino ai certificati medici per andare alla Juventus, per quaranta milioni. Cinque anni tra il mito di Cristiano Ronaldo e quello della Juve quasi imbattibile, fino al declino. Poi il trasferimento a Toronto e il ritorno in Italia, al Bologna.

Di nuovo centrale

Nella scorsa stagione non aveva fatto benissimo. Forse perché il passo non era più quello di un tempo, ma aveva comunque messo insieme quattro gol in ventinove partite di campionato, addirittura cinque in Europa League. Insomma, la sensazione che qualcosa ci fosse ancora, dopo gli anni giocati in Major League Soccer.

Invece in questa stagione è partito forte. Merito forse degli acciacchi fisici di Orsolini, capitano finora poco utilizzato - 4 partite e solamente due da titolare - e che ha lasciato il via libera a un Bernardeschi che sembra rinato. Ora toccherà a Palladino riuscire a farli convivere: in ogni caso, meglio avere problemi di abbondanza.