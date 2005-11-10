Marotta, lo daresti ancora Frattesi alla Lazio per 'soli' 15 milioni di euro?

Le modalità con cui è arrivata la sconfitta nel derby è ormai diventata una triste consuetudine per l'Inter: non scendendo in campo in avvio di partita e concedendo un 2-0 per la quinta volta in stagione dopo Napoli, Real Madrid, Udinese e Roma. Tuttavia, il ko contro i rossoneri, oltre a portarsi con sé i soliti problemi difensivi che sono costati il vantaggio di Pulisic e il raddoppio di Rabiot, né porta in dote anche un problema offensivo che finora era stato mascherato dai risultati e da un super Lautaro prima dell'infortunio: questa squadra tende a capitalizzare molto (moltissimo) meno di quello che crea e produce nell'arco dei novanta minuti.

La mancanza di un centrocampista d'assalto (che c'era)

A sorpresa Chivu si è presentato all'appuntamento con una sola punta di ruolo in campo, Marcus Thuram, motivando la scelta con le condizioni non ottimali di Pio Esposito e Bonny, entrambi reduci dall'influenza. Eppure la mossa di schierare Sucic e Diouf da 'trequartisti' non ha funzionato e ha finito con il consegnare i nerazzurri agli avversari. La sensazione è che in questi momenti di precarietà della rosa, priva di diversi intrepreti per infortunio, Chivu avrebbe anche la voglia di provare a sparigliare le carte sul tavolo ma non abbia i calciatori per farlo. Sabato sera è mancato come il pane un centrocampista d'assalto che potesse assecondare i compiti che maldestramente sono stati dati a Sucic e Diouf, un giocatore che per altro l'Inter in casa aveva già come Davide Frattesi e di cui dispone ancora il 50% di futura rivendita.

La fatica di un reparto dove brilla solo Calha

Proprio il centrocampo è finito nel mirino delle critiche di una parte della tifoseria nerazzurra. Un reparto che, fatta eccezione per Calhanoglu, finora non è riuscito a esprimersi ai livelli attesi. Il turco guida il bilancio realizzativo con tre reti, seguito da Zielinski con due, mentre Barella e Sucic sono ancora fermi a quota uno. Numeri che fanno inevitabilmente riflettere e che riportano alla mente il caso Frattesi: chissà se oggi Giuseppe Marotta darebbe ancora il via libera alla sua cessione alla Lazio per appena 15 milioni di euro…