Udinese, Runjaic a un passo dall'esonero: crescono le quotazioni di Zanetti. I dettagli

Udinese, Runjaic a un passo dall'esonero: crescono le quotazioni di Zanetti. I dettagliTMW
Lorenzo Di Benedetto
L'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese è arrivata ai titoli di coda. Manca ormai solo l'ufficialità ma la decisione sembra essere stata presa. L'esonero arriverà a causa dei soli cinque punti raccolti in questo avvio di stagione, frutto di una sola vittoria e due pareggi, con la batosta presa ieri contro la Roma che ha fatto il resto. 2-5 il finale della gara contro i giallorossi, che all'intervallo conducevano per 0-4.
Paolo Zanetti in pole
Per la sostituzione dell'allenatore tedesco il club friulano ha vagliato e sta continuando a farlo, vari nomi, tra i quali anche quelli di Petkovic e D'Aversa, ma in questo momento il favorito numero uno per sedere sulla panchina bianconera sembra essere Paolo Zanetti.
I dettagli del possibile contratto
Se dovesse essere Zanetti il prescelto, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Udinese avrebbe pronto un contratto fino al termine di questa stagione, con opzione per l'anno prossimo, legata molto probabilmente alla salvezza.