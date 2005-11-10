Napoli, Landucci: "Quando si perde si sta zitti e si va a casa"

23:19 - Marco Landucci, secondo allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

La situazione sta diventando complicata...

"La soluzione è quella di continuare a lavorare. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e poi la Juventus nel secondo tempo ha trovato questi due tiri. La differenza la fanno i dettagli. Noi Dobbiamo stare zitti e lavorare".

Come stanno Di Lorenzo e De Bruyne?

"Di Lorenzo aveva preso una botta e a Kevin si è girata la caviglia".

Siete stati un po' timidi nel primo tempo?

"Non è che non volevamo osare, volevamo fare il contrario. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma la differenza la fanno i dettagli. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. La Juventus ha vinto meritatamente. Non basta un primo tempo per vincere una partita".

Domani cosa dirà alla squadra?

"Domani vedremo chi sarà disponibile e dobbiamo pensare alla partita di mercoledì. Questa sera ci fermiamo qua e poi andremo ad Oporto. Domani dobbiamo vedere le cose che abbiamo sbagliato e proveremo a risolverle".