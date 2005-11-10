Dimarco non c'è, il difficile dopo Dumfries e non solo: cosa manca a questa Inter

"Rispetto alla scorsa stagione, forse c'è un po' meno fame". L'ha letta così Cristian Chivu la situazione attuale dell'Inter dopo un ko nel derby difficile da digerire. Una sconfitta che non modifica le possibilità di vittoria finale dei nerazzurri al netto di una vetta momentaneamente persa, ma che ha portato alla luce alcune criticità che le vittorie avevano solo in parte nascosto. Perché oltre alla fame a cui fa riferimento Chivu, rispetto allo scorso anno sembrano mancare anche alcuni dettagli tecnici di campo, mascherati da

Dimarco a rilento

Il primo punto riguarda inevitabilmente l'mvp della scorsa stagione: Federico Dimarco sta trovando fin troppe difficoltà in questa prima parte di stagione. Anche nel derby si è accomodato in panchina ed è entrato solo a dieci minuti dalla fine, scenario in linea con quanto visto nelle prime dieci di campionato. L'esterno sinistro aveva abituato tutti bene, col record di assist della passata stagione. Addirittura 18, a cui si legavano anche 7 gol. Un totale di 25 fra gol e assist, numeri da capogiro che quest'anno stanno mancando. Nelle prime 10 partite di campionato, Dimarco è fermo a un solo assist e nessun gol. Eccola, la prima grande differenza dallo scorso anno.

Il dopo Dumfries sta faticando

Il rendimento, almeno in termini di numeri, di Andy Diouf è stato discreto. Mentre Spence ancora non si è praticamente visto. Ma oltre ai numeri c'è altro. C'è una questione di fisicità così come una di leadership. E al momento quelle che garantiva Dumfries non ci sono nella corsia destra dell'Inter. Quindi l'attacco: l'esperimento tattico contro il Milan non ha funzionato, con Thuram troppo isolato là davanti. Lo stesso Chivu ci ha raccontato come Bonny e Pio Esposito non fossero al top, ma entrambi sono entrati a gara in corso e quindi potevano giocare... Qualcosa in attacco, a prescindere dal singolo momento, sembra mancare e l'assenza prolungata di Lautaro Martinez sta evidenziando questa lacuna. Che magari potrà essere colmata col mercato di gennaio...