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Focus TMW

Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 10ª giornata: Inzaghi alle spalle di Galloppa

Focus TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 10:34Serie B
02.11.2026 10:34Serie B
Fonti preferite
La graduatoria degli allenatori di Serie B secondo le pagelle di TuttoMercatoWeb.com. Galloppa guida, ma alle spalle spunta Inzaghi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Dopo la decima giornata di Serie B il Palermo resta primo a 26 punti, grazie al 3-1 casalingo sul Vicenza. I veneti erano passati in vantaggio al 2' con Brighenti, ma i rosanero hanno ribaltato la gara con Johnsen e una doppietta di Vavassori. Il Modena è secondo a 20 punti dopo l’1-1 con il Mantova (Belotti al 52', pareggio di Spinacce nel finale). Resta terzo l’Ascoli (19 punti), che ha pareggiato 0-0 ad Arezzo. Il Mantova è a 18. L’Avellino supera 2-0 il Pisa (Di Maggio e Russo) e sale a 15 punti, gli stessi di Pisa, Benevento (battuto 2-0 a Cremona) e Hellas Verona. Gli scaligeri hanno battuto 3-0 la Carrarese con Harroui, Mosquera e Sarr, già nel primo tempo. Nelle gare del sabato la Cremonese ha vinto 2-0 sul Benevento e la Sampdoria 2-0 sulla Virtus Entella. Sono finite 1-1 Südtirol-Cesena e Catanzaro-Padova, mentre Empoli-Juve Stabia si è chiusa sul 2-2 con la doppietta di Di Nardo per i campani.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la decima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Daniele Galloppa (Modena) 6.75 (10)
2. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.55 (10)
3. Francesco Tomei (Ascoli) 6.50 (10)
4. Alessandro Nesta (Avellino) 6.50 (10)
5. Francesco Modesto (Mantova) 6.45 (10)
6. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.40 (10)
7. Guido Pagliuca (Carrarese) 6.40 (5)
8. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.30 (10)
9. Paolo Bianco (Pisa) 6.25 (10)
10. Michele Mignani (Catanzaro) 6.25 (2)
11. Davide Possanzini (Südtirol) 6.22 (9)
12. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.11 (9)
13. Fabio Pecchia (Cremonese) 6.06 (8)
14. Cristian Bucchi (Arezzo) 6.05 (10)
15. Marco Baroni (Hellas Verona) 6.05 (10)
16. Alessandro Diamanti (Cesena) 6.00 (10)
17. Fabio Gallo (Vicenza) 6.00 (10)
18. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (3)
19. Antonio Calabro (Padova) 5.90 (10)
20. Andreoletti (Empoli) 5.70 (5)

Esonerati
Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)
Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)
Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)
Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)
Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)

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