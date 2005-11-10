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Serie C, 12ª giornata: si chiude il quadro del turno. Tre sfide alle ore 20:30

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
02.11.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Si chiuderà questa sera il quadro delle gare valide per la 12ª giornata del campionato di Serie C. In campo sei squadre, quattro per il Girone A e due per il Girone C. Nel dettagli le gare, tutte alle 20:30, sono Juventus Next Gen-Pro Vercelli, Novara-Desenzano e Foggia-Casarano. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Cittadella-Treviso 1-0
68' D'Alessio
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4
36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika
Carpi-Renate 0-5
2' Anelli, 12' Delcarro, 43' Italeng, 68' Karlsson, 71' Karlsson
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-1
25' Bernardi (A), 42' Mancini (L)

Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano

La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 25, Trento 24, Arzignano 21, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Desenzano 13*, Lumezzane 13, Pro Vercelli 12*, Carpi 12, Giana Erminio 11, Novara 10*, Juventus Next Gen 10*, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7.

* una partita in meno

GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)
Spezia-Atalanta U23 2-1
5' Bright (S), 84' Durmush (S), 90' Zanaboni (A)
Campobasso-Forlì 2-0
25' autogol Palomba, 37' Maisto
Latina-Pianese 1-1
54' Proietto (P), 89' Keita (L)
Livorno-Ostiamare 1-0
83' Gabbiani

La classifica del Girone B: Spezia 32, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Atalanta U23 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.

GIRONE C
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Salernitana-Savoia 1-1
83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)
Potenza-Crotone 4-2
1' autogol Bura (C), 7' autogol Castorani (P), 44' Grosso (C), 51' Selleri (P), 62' Castorani (P), 68' Petrungaro (P), 76' Staver (P)

Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia

La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Inter U23 17, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 15, Altamura 15, Foggia 14*, Casarano 14*, Giugliano 13, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.

* una partita in meno

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