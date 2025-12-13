Thiago Silva: "Rapporto tra Mbappé e Neymar deteriorato al PSG". Poi l'aneddoto curioso

Thiago Silva si concede a L'Equipe. Il difensore brasiliano, icona della Nazionale verdeoro e dal passato a tinte rossonere, attualmente al Fluminense ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese per ripercorrere alcune tappe di carriera e sfogliare l'album dei ricordi. Tra cui uno dei rapporti più chiacchierati di sempre dello spogliatoio del PSG: "Quella di Mbappé e Neymar è stata una storia bellissima, ma il loro rapporto si è deteriorato. È stato deludente", ha confessato il 41enne.

L’attuale capitano del Fluminense ha riesumato con lucidità e precisione gli accaduti di quegli anni trascorsi all'ombra della Tour Eiffel. E l'aneddoto interessante sulla volontà di KM di vestire la maglia del PSG: "Ricordo il Champions Trophy contro il Monaco in Marocco. Alla fine della partita Mbappé si avvicinò e mi disse: 'Anche se Neymar firma, io voglio comunque venire e far parte di questa squadra. Se potessi parlare con il presidente…'", ha raccontato Thiago Silva. In un'estate da botti di capodanno, allora, il club transalpino li ingaggiò entrambi per cifre milionarie e il legame tra loro fu forte.

Tra scherzi, risate e momenti di unione dentro e fuori dal campo. Come ricorda il difensore brasiliano: "Erano molto uniti, tra quelli che si godevano di più ogni giorno", ha dichiarato. Poi la divisione graduale: "Non ho capito perché si siano allontanati. Non ero più lì e non so chi abbia provocato la rottura, ma mi ha rattristato", l'ammissione di Thiago Silva. "Sono due ragazzi meravigliosi". Non resta che attendere, probabilmente, il chiarimento del fatto di uno tra Neymar e Mbappe. Per far luce su un’amicizia totale che un tempo brillava sotto i riflettori del Parco dei Principi, poi improvvisamente rotta.